Emission tout pour la musique ce soir avec Lewis Furey qui se la joue piano voix. A ses côtés, Frédéric Lo, l'éminence grise de la chanson française.

Le compositeur, réalisateur, acteur et scénariste Lewis Furey au Festival international du film de Marrakech le 5 décembre 2015 © Getty / Dominique Charriau / WireImage

Ce soir dans le Nouveau rendez-vous :

Lewis Furey part en live avec son album Haunted by Brahms.

part en live avec son album Haunted by Brahms. Frédéric Lo repasse derrière le micro pour son nouvel album Halleluja !

Am Stram Brahms

Le compositeur, scénariste et acteur Lewis Furey sera en live dans le studio du Nouveau Rendez-Vous pour jouer son dernier album Haunted by Brahms, des adaptations populaires et modernes de l'oeuvre du compositeur allemand Johannes Brahms.

Je me laisse avaler par Brahms.

Deux titres en live, c'est aussi l'occasion d'écouter Lewis Furey avant d'aller le voir en chair et en os sur la scène du Théâtre du Rond-Point jusqu'au 13 avril, puis du 16 au 20 avril.

Frédéric Lo

Il a composé, arrangé et produit pour des dizaines d'artistes d'horizons différents. On relève par exemple des collaborations avec Alex Beaupain, Stephan Eicher, Pony Pony Run Run, Alain Chamfort, Thousand en passant par Florent Pagny et le sublimissime Restons Amants de Maxime le Forestier.

Mais avant de tirer les ficelles de la chanson française pendant plus de 15 ans, Frédéric Lo était chanteur et son dernier album, Les Anges de verre date d'une vingtaine d'année.

Mon exigence de réalisateur artistique m’a certainement bloqué pendant toutes ces années

Aujourd'hui, il sort un Halleluja !, un troisième album pour lequel il s'est entouré d'auteurs comme Benjamin Biolay, Lou Geille, Alex Beaupain ou Daniel Darc.

La chronique du jour

Au programme également, les Nouveautés Nouvelles, la playlist de Marion Guilbaud, une sélection qui on l'espère ravira vos tympans car elle a ravi les nôtres.

Pour commencer ces Nouveautés Nouvelles, une voix qui joue sur le brut et le tendre, guitares rêches et musclées, paroles frontales. Courtney Barett est l'une des rares musiciennes à jouer du rock en évitant tous les faux pas du genre. La chanson s’intitule Everybody Here Hates You.

La suite se passe en Irlande avec un chanteur qui représente la quintessence de la pop britannique : Neil Hannon de The Divine Comedy pour QueueJumper, un extrait de leur dernier album Office Politics.

Fin de ces Nouveautés Nouvelles avec le projet Weyes Blood et un des meilleurs albums de la saison Titanic Rising. Une voix nacrée, très envoûtante qui bouleverse tous nos repères sur ce morceau Andromeda.

Programmation musicale :

LEWIS FUREY (live) - Diamonds

LEWIS FUREY (live) - Haunted

FREDERIC LO & STEPHAN EICHER - Cet obscur objet du désir

WEYES BLOOD - Andromeda