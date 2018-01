Mazarine Pingeot fait sa rentrée littéraire et passe à l'ultra-gauche avec "Magda" ; à ses côtés l'acteur William Lebghil, à l'affiche de la comédie romantique "Ami-ami" de Victor Saint-Macary. En live, le duo pop parisien Hollydays sniffe "L'odeur des joints" dans leur nouvel EP...

Mazarine Pingeot © Getty / Eric Fougere - Corbis

L'écrivaine Mazarine Pingeot explore, dans son nouveau roman Magda (Julliard) les ressorts de la transmission familiale entre une mère rongée par le secret et sa fille, activiste passée du côté de la clandestinité. Magda, femme de soixante ans habituée à vivre à l'abri des regards, voit soudain son intimité fouillée, disséquée par des enquêteurs suspicieux et des journalistes avides de sensationnalisme, lorsqu'on apprend par la télévision que sa propre fille est accusée de tentative de meurtre en relation avec une entreprise terroriste. Tandis que la justice fait traîner une procédure de plus en plus politique, elle s'interroge : sa fille a-t-elle réellement eu l'intention d'attenter à des vies humaines ? Et si oui, quel rôle a-t-elle joué, en tant que mère, dans cette dérive ?

Découvert à la télé dans la série Soda avec Kev Adams, et au cinéma dans Les Mythos ou encore Les Nouvelles Aventures d'Aladin, William Lebghil est à l'affiche de Ami-ami, comédie romantique à la française de Victor Saint-Macary en salles le 17 février. Il y a interprète Vincent, jeune homme ravagé par sa dernière rupture, se jure de ne plus jamais tomber amoureux et s'installe en colocation avec sa meilleure amie. Au programma :amitié et histoires sans lendemains. Mais après quelques semaines de cohabitation complice et festive, Vincent rencontre Julie…

Le Mix de nos réalisateurs Stéphane Le Guennec et Juliette Médevielle :

Écouter

En live dans l'instant V de Valli, le duo parisien Hollydays présente la french pop mélancolique de son nouvel EP L'Odeur des joints(Polydor) avec deux titres en live !

La Mixtape de Valli :

Écouter

David Bowie - "Let’s dance (demo)"

Franz Ferdinand - "Feel the love go"

Belle & Sebastian - "The same star"

David Byrne - "Everybody’s coming to my house"

Programmation musicale :