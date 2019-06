Ce soir, avis de recherche : Christophe Blain ressuscite King Kong en bande-dessinée. A ses côtés, Gauvain Sers part en live dans la plus grande tradition de la chanson française.

Christophe Blain adapte King Kong en bande-dessinée chez Robinson éditions.

C'est pas au vieux singe...

C'est le singe le plus célèbre de l'histoire du cinéma, mais aussi le plus grand. Une première apparition dans les salles obscures en 1933, et depuis, 8 autres films ont été consacrés à cet incroyable gorille qui s'éprend d'une belle jeune femme avant d'être amené de force à New York et d'aller se réfugier en haut de l'Empire State Building sous les tirs des forces de l'ordre.

La chose à laquelle j'ai absolument tenu, c'était de ne surtout pas voir le film de Cooper et Wallace [...] Je n'ai travaillé que sur des souvenirs.

C'est donc en fouillant dans sa mémoire que Christophe Blain a dessiné un gorille sensible et puissant, aidé par les textes de son camarade Michel Piquemal.

Gauvain Sers

Dans le morceau Les oubliés qui porte le nom de l'album, le creusois Gauvain Sers dénonce la fermeture d'une école de campagne, mais cette musique résonne plus loin et évoque plus globalement l'abandon des zones rurales.

On est les oubliés / La campagne, les paumés / Les trop loin de Paris / Le cadet d'leurs soucis

De la chanson engagée au menu donc, pour cet artiste qui s'inspire de chanteurs comme Ferré, Ferrat ou Barbara, mais pas seulement. Gauvain Sers est également capable d'écrire des morceaux avec peu, des morceaux du quotidien. Bref, un album avec un peu de tout, et même avec Anne Sylvestre, l'unique collaboration du disque.

