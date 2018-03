Dominique A présente son nouvel album "Toute latitude" chez Cinq 7, avec deux titres en live ! A ses côtés, l'auteur de BD Fabcaro aborde ses nouveaux projets, dont l'adaptation de sa BD culte "Zaï zaï zaï zaï".

Dominique A s'est passionné très jeune pour la musique, le punk ou la new wave. Il a produit son premier album tout seul, avant d'être remarqué par des journalistes de Libération ou des Inrocks, après quoi il sera l'invité des Blacks sessions de France Inter. Depuis ses débuts, Dominique A s'est imposé comme un artiste incontournable de la nouvelle scène française, aux côtés d'Arthur H, Miossec ou Thomas Fersen. En 2013, il remporte une Victoire de la musique dans la catégorie Artiste masculin de l'année. L'exposition Rock ! au Chateau des Ducs de Bretagne à Nantes, sa ville d'origine, lui rend aujourd'hui hommage, en reconstituant sa chambre d'adolescent. Toute latitude est son onzième album, toujours maîtrisé, mais plus électrique, plus sombre. Il présente deux titres de ce nouvel opus, en live dans l'instant V de Valli !

A ses côtés Fabrice Caro est aussi musicien (en cachette) : auteur, compositeur, interprète et guitariste. Mais on le connaît plus sous son pseudonyme : Fabcaro, l'auteur de la bande dessinée devenue culte Zaï zaï zaï zaï. Celle ci est adaptée au théâtre, ou plus précisément dans une fiction radiophonique à géométrie variable. Elle sera présentée dans le cadre du festival Pulp le 7 et 8 avril à la Ferme du Buisson, avec entres autres, Adèle Haenel et Blanche Gardin. L'auteur nous parle également de ses autres projets : les impétueuses tribulations d'Achille Talon, Et si l'amour, c'était aimer, paru aux éditions Six pieds sous terres, Moins qu'hier, plus que demain, qui paraîtra le 23 mai, dans lequel il continue ses chroniques acides sur l'amour et la vie de couple.

Programmation musicale :