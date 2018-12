Le réalisateur Jaco Van Dormael et la chorégraphe Michelle Anne de Mey présentent un spectacle de danse des doigts. En live, les machines et les mots de Flavien Berger.

Flavien Berger, sur la scène du Festival Main Square à Arras (02 juillet 2016) © Maxppp / Pascal Bonnière

Ce soir, dans le Nouveau Rendez-Vous :

Flavien Berger pour son nouvel album Contre-temps,

C'est le titre du nouvel album de Flavien Berger, qui annonce la couleur. Nostalgie, vie à deux, rupture, expérience du temps qui passe et qui déforme. Du bleu clair sur fond noir.

Un doux et savant mélange de création électronique, pour ce fou de machines passé par l'École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), et de poésie, pour cet artiste qui distille au fil des morceaux ses états d'âmes, sa vision de l'amour, ses rêveries.

Surement l'un des plus beaux albums français de ses dernières années. Définitivement contemporain, Flavien Berger transporte son auditeur au plus près de sa sensibilité et de son environnement sonore foisonnant.

Pour ce disque, j’ai cherché à être beaucoup plus proche de l’oreille. Je voulais être plus précis, à fleur d’émotions et de sentiments. Je voulais devenir plus universel dans ma façon de parler d’amour.

► Contre-temps, chez Pan European Recording

Jeux de mains ...

Kiss & Cry est un spectacle atypique. Le spectateur assiste à la création en direct d’un long métrage, et dont les personnages principaux sont des mains dansantes.

Le spectacle bouscule les frontières de toutes les disciplines artistiques pour créer devant nos yeux une représentation chaque soir unique.

Il associe cinéma « live », danse, texte, théâtre et bricolages de génie pour créer un nouveau langage scénique aux frontières de tous les genres.

► Kiss And Cry, à la Scala

Programmation musicale :