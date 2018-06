Alors qu'Emmanuel Macron et Donald Trump s’affichaient bras dessus, bras dessous à la Maison Blanche fin avril, le Président qui tweete a durci le ton ces dernières semaines, au point de déclarer une guerre économique à ses alliés naturels, notamment le Canada et l’Europe.

Les embrassades du mois d’avril entre Emmanuel Macron et Donald Trump se sont transformées en poignée de main brutale lors du G7 qui a eu lieu les 8 et 9 juin derniers au Canada. Le 1er juin 2017, le président américain annonçait le retrait des Etats-Unis de l'Accord de Paris sur le climat. Un an plus tard, il claque la porte à ses alliés de toujours en sortie du G7 après leur avoir imposé des sanctions économiques et se tourne du côté de son ennemi d’hier, le coréen Kim Jung Un. Au-delà de la France, sur le plan européen et mondial, quel jeu est en train de jouer Donald Trump ? Les Etats-Unis et l'Europe se dirigent-ils vers une guerre économique ? L'entente est-elle brisée ? En Occident, quels alliés pour demain ?

Pour répondre à ces questions, nous accueillons :

Bernard Guetta , journaliste et spécialiste de politique internationale, Grand Prix de la Presse Internationale Radio 2011

Programmation musicale :