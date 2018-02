L'avocate Constance Debré pour son premier roman "Play Boy" paru chez Stock ; à ses côtés Marc Charuel, ancien reporter de guerre pour son polar "Les abysses du mal" chez Albin Michel. Dans l'instant V de Valli, double session live avec Jessie Reyez et Insecure Men !

Constance Debré en 2014 © AFP / LIONEL BONAVENTURE

Constance Debré porte en son nom un héritage gaulliste : son grand père Michel était Ministre sous De Gaulle et a participé à l'écriture de la Vè Constitution, son oncle Jean-Louis était Ministre de Chirac, Président de l'Assemblée Nationale et Président du Conseil Constitutionnel. Dans son premier roman, Play Boy, paru chez stock, l'avocate se dévoile, elle est directe et sans nuances :

« J’ai même pas osé mettre la langue la première fois que j’ai embrassé une fille. C’était après Laurent. Avant je savais mais c’était théorique. J’ai fait un effort pour la deuxième. Je lui ai roulé une vraie pelle. Ça m’avait flattée comme un mec qu’elle soit mannequin. On progressait. J’avais toujours peur, mais moins. Sauf qu’à chaque fois on en était restées là. Ou plutôt elles en étaient restées là avec moi. Des hétéros qui se posaient vaguement la question et qui avaient calé. Des filles plus jeunes que moi, mais des filles comme moi. »

Journaliste et ancien reporter de guerre, Marc Charuel a couvert pendant plus de trente ans les plus grands événements internationaux. Il est l'auteur de plusieurs livres, documents politiques, essais, carnets de route photographiques, et romans noirs dont le très remarqué Le jour où tu dois mourir chez Albin Michel. Dans ce nouveau roman, Les abysses du mal, il ausculte avec une précision glaçante la part la plus obscure de l'homme. Un voyage hallucinant jusqu'au cœur de l'enfer. La face cachée d'internet où tout ce qui est illégal s'échange et se vend sans contrôle. Où la mort est le plus excitant des spectacles. Paru aux éditions Albin Michel.

En live dans l'instant V de Valli, double session avec la folk électro de Jessie Reyez pour son nouvel EP Kiddo chez Island Records, et le rock d'Insecure men pour son album éponyme !

Programmation musicale :