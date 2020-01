Bruce Lee aurait fêtait en 2020 ses 80 ans né aux États-Unis, star à Hong-Kong, toute l’histoire du comédien et de l’athlète est un jeu d’aller/retour entre l’Amérique et l’Asie. Quelle a été son apport au cinéma d’action asiatique et occidental et son rôle dans l’histoire des arts martiaux.

Bruce Lee sur le plateau de "Opération Dragon" ("Enter the Dragon") réalisé par Robert Clouse en 1974 © Getty / Sunset Boulevard

- Adrien Gombeaud, écrivain, journaliste aux Echos, à Positif et à Vanity Fair, auteur de « Bruce Lee, un gladiateur chinois » chez Capricci

- Merwane Chabane réalisateur de film d’animation et auteur de Bande-dessinée «Mécanique Céleste» chez Dargaud

- Gilles Barissat, chef d’entreprise et fondateur du magazine Karaté Bushido

- Lisa Prudentino, sinologue, spécialiste du cinéma chinois

- Christophe Bourseiller, essayiste, comédien, éditorialiste au Nouveau Rendez-Vous