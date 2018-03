A l'occasion des 70 ans de San Antonio, en 2019, Casterman a décidé de relancer une série de BD modernisant le personnage créé par Frédéric Dard (et repris par son fils, Patrice Dard). Le célèbre policier burlesque fait donc sa réapparition dans les cases, signé par un jeune fan de manga... La promesse d'un carton ?

San-Antonio et Frédéric Dard c’est 174 titres, 250 millions d’exemplaires vendus et traduits dans 35 pays ! Mais alors, la touche et l’esprit San Antonio, c’est quoi ? Et qu’est-ce que la BD peut apporter à ce personnage ? Michaël Sanlaville choisit de moderniser le personnage dans un esprit manga. Cet univers peut-il faire bon ménage avec l'esprit San Antonio ? Quels sont les fans aujourd'hui de San Antonio ? La BD peut elle séduire une nouvelle génération ?

Nos invités :

Michaël Sanlaville , Illustrateur et auteur de BD, c'est lui qui reprend San Antoniochez Casterman

Eric Bouhier , médecin et auteur du Dictionnaire amoureux de San Antonio chez Plon

Jean-François Pribile, passionné qui écrit dans la revue Le Monde de San Antonio

