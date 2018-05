Lio chante le Brésil dans son nouvel album "Lio canta Caymmi" ; à ses côtés l'écrivaine Marie Desplechin et le chorégraphe Thierry Thieu Niang signent un double récit, "Au bois dormant" ! Pour le questionnaire Tac o Tac de Valli, la bande originale de Sheila !

Banana Split, Les brunes comptent pas pour des prunes, Fallait pas commencer... Lio, de son vrai nom Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, est l'auteure de plusieurs tubes devenus chansons cultes des années 80. Aujourd'hui, elle revient avec un album plus personnel, doux et mélancolique, Lio canta Caymmi. Dans sa langue natale, elle reprend les chansons de Dorival Caymmi, un des chanteurs les plus importants de la musique populaire brésilienne.

Thierry Thieu Niang, chorégraphe et danseur, est l'auteur de nombreuses créations artistiques à travers le monde. Récemment, il a travaillé avec des enfants d'ici et d'ailleurs, des détenus et des malades d’Alzheimer. L'écrivaine Marie Desplechin l'a accompagné pour une session de danse avec de jeunes autistes. Ensemble, ils ont observé comment la danse touchait ces enfants. Dans Au bois dormant paru aux Editions des busclats, ils racontent chacun à leur manière cette expérience bouleversante et livrent un double récit poétique.

Dans le questionnaire Tac o Tac de Valli, c'est Sheila qui dévoile sa musique pour le meilleur et pour le pire !

