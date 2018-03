Les dandys de Feu ! Chatterton reviennent avec un deuxième album "L'oiseleur", ils jouent trois titres en live dans l'instant V de Valli ! A leurs côtés la rock star issue de la Yougoslavie Goran Bregovic présente son album "Three letters from Sarajevo", produit avec son Orchestre des mariages et des enterrements...

Feu! Chatterton au Fnac Live de Paris © Getty / David Wolff - Patrick

Après Ici le jour (A tout enseveli), un premier album remarqué, et une tournée dans toute la France, Feu! Chatterton revient avec un deuxième album plus lumineux, mais toujours autant ensorceleur : L'oiseleur. Les premiers textes, littéraires et poétiques, ont été écrits sur les terres italiennes et espagnoles. Le résultat est un album en forme de road trip, qui emporte avec des accents oniriques, des sons de new wave, des tendances rap et des clins d'oeil au cinéma Pulp. Les cinq garçons, qui se sont rencontrés au lycée Louis le Grand et à la Sorbonne, sont bien le renouveau du rock français. Ils bousculent la scène musicale avec un style bien à eux, entre rock, pop, psychédélique, jazz et funk. Dans l'instant V de Valli, ils jouent 3 titres en live !

Dans toute l'Europe de l'Est, Goran Bregovic est reconnu comme une rock star. Avec son groupe Bijelo Dugme, ils ont marqué l'Histoire de l'ex-Yougoslavie et leurs disques se vendent à des millions d'exemplaires. Mais le musicien est aussi attaché aux musiques traditionnelles. Il y a 20 ans, il a créé l'Orchestre des mariages et des enterrements qui rassemble une fanfare tzigane, des cordes classiques, des percussions, des chanteuses bulgares et un chœur orthodoxe serbe ! Leur disque Three Letters from Sarajevo est un hommage à la richesse et à la diversité culturelle de Sarajevo ; les trois lettres font références aux trois religions chrétienne, juive et musulmane qui ont marqué l'enfance de Goran Bregovic en Yougoslavie. Au micro de Laurent Goumarre, le musicien revient sur son parcours et sa carrière internationale.

Et dans sa mixtape, Valli compile le meilleur de la musique à venir !

Programmation musicale :