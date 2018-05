Quelques jours, après la publication du classement mondial 2018 de la liberté de la presse par Reporters sans frontières, on fait le point sur la situation de la presse en Afrique et le reste du monde, et sur la façon de l'exercer et l'enseigner en terrain miné.

Où en est la liberté de la presse en Afrique ?

Enseigner le journalisme en Afrique : quels enjeux, quels regards ?

Et dans le reste du monde : les démocraties occidentales peuvent-elles donner des leçons ?

Nos invités :

Anjan Sundaram , grand reporter en Afrique notamment pour le New York Times et l’Associated Press, il était au Rwanda entre 2009 et 2013 pour y animer un programme de formation au journalisme. Il est également l'auteur de Bad News, derniers journalistes sous une dictature sorti aux éditions Marchialy

Arnaud Froger, responsable du pôle Afrique de Reporter sans frontières

La journaliste indépendante Tatiana Mossot, qui a débuté sa carrière comme correspondante pour France 24 et RFI en Côte d'Ivoire et au Sénégal

, qui a débuté sa carrière comme correspondante pour France 24 et RFI en Côte d'Ivoire et au Sénégal Nicolas Baillergeau, journaliste reporter d'images indépendant et fondateur de l'association Slice Up, qui forme des jeunes producteurs de contenus en Afrique

Editorialisé par Benoît Lagane