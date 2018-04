Au programme ce soir : "Place Publique", le nouveau film d'Agnès Jaoui avec Jean-Pierre Bacri, et "Les Orphée", le nouveau roman d'Eric Metzger. En live, la soul de Theo Lawrence and the Hearts !

Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui dans "Place publique", un film d'Agnès Jaoui © Le Pacte

L'emblématique duo du cinéma français, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, revient avec Place Publique. Dans ce film se mêlent les intimités de Castro, un animateur star du petit écran en déclin, Nathalie, sa productrice et amie, Hélène sœur de celle-ci et ex-femme de Castro et leur fille Nina qui écrit un livre sur eux. Le film est réalisé par Agnès Jaoui et le scénario, l'adaptation et les dialogues sont signés Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Ils abordent la célébrité sur les réseaux sociaux ou la confrontation des classes sociales.

Le Mix de nos réalisatrices Juliette Médevielle et Elsa Béranger :

Eric Metzger, c'est Eric, de Eric et Quentin, le duo humoriste du Quotidien de Yann Barthès sur TMC. Il est au micro de Laurent Goumarre pour présenter son troisième roman, Les Orphée, sorti chez Gallimard, collection l'Arpenteur. Deux récits se répondent dans ce roman. Celui de Louis, un trentenaire qui découvre que le téléphone vintage qu'il vient d'acheter dans une brocante lui permet de communiquer avec des personnes de son passé. Et celui d'un Orphée contemporain, perdu dans les soirées parisiennes à la recherche de son Eurydice.

Dans l'instant V, Valli reçoit Theo Lawrence and the Hearts ! Au programme de leur premier album Homemade Lemonade : soul, blues, rock et folk !

Et Yvan Attal répond au questionnaire Tac o Tac de Valli, et dévoile sa musique pour le meilleur et pour le pire !

