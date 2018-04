Le Nouveau Rendez-vous reçoit Hanna Schygulla, la muse de Fassbinder, à l'occasion de la rétrospective de la Cinémathèque dédiée au cinéaste allemand et de la sortie DVD de la série "Huit heures ne font pas la nuit". En live dans l'instant V de Valli, rock garage avec The Limiñanas !

En live dans l'instant V de Valli, le rock garage made in Perpignan de The Limiñanas ! Repérés en 2009 sur MySpace par des labels américains, Marie et Lionel Limiñanas ont acquis une réputation internationale. Leur cinquième album, Shadow People, est encore un succès et accueille les voix de Bertrand Belin, Emmanuelle Seigner ou Anton Newcombe. Ce soir, ils jouent 3 titres en live !

A l'occasion du Disquaire Day le 21 avril, ils sortent deux maxis et seront à Rock en Scène le 24 août.

Et le Nouveau Rendez-vous reçoit Hanna Schygulla, la muse de Fassbinder ! Retour sur sa carrière et sa relation avec le cinéaste qui l'a élevée au rang de star du cinéma allemand, avec les films Le Mariage de Maria Braun ou Lili Marleen.

C'est Fassbinder qui m'a fait apparaître sur les écrans de ce monde. Maintenant c'est à moi, depuis qu'il a disparu, d'aider à sa réapparition.

Jusqu'au 16 mai a lieu la rétrospective Rainer Werner Fassbinder à la Cinémathèque française. En salles, à partir du 25 avril, retrouvez la série Huit heures ne font pas la nuit, disponible aussi en DVD, chez Carlotta. 14 films de Fassbinder sont également diffusés en salles et disponibles dans deux coffrets chez Carlotta.

La suite de l'entretien avec Hanna Schygulla est à retrouver en podcast.

