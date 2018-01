La romancière Faïza Guène soigne son "Millenuium Blues" ; à ses côtés la documentariste Marion Stalens mène l'enquête sur les revenantes de Daesh. En live les britanniques de Django Django pour leur nouvel album "Marble Skies" !

Quatorz ans après Kiffe kiffe demain, la romancière Faïza Guènesigne chez Fayard son cinquième roman, Millénium blues. De la fin des années 1990 à nos jours, Zouzou promène sur son époque son regard d’enfant, d’adolescente, puis de jeune femme, et enfin de mère, tout cela dans le désordre ou presque. On suit par épisodes, par âges, le parcours tourmenté de ce personnage, reflet de sa génération, bousculée par l’arrivée du nouveau millénaire. Chaque épisode fort de la vie intime de Zouzou est lié de près ou de loin à un événement de notre vie collective. La Coupe du Monde 1998, le 11 septembre 2001, le second tour de l’élection présidentielle de 2002 ou encore la Grippe A... Mais si le monde change à un rythme de plus en plus rapide, une chose demeure : l’amitié qui lie Zouzou à Carmen, et qui va traverser le temps et les épreuves.

Diffusé le 16 janvier et accessible au visionnage en replay sur le site de France télévisions, le documentaire Revenantes de la réalisatrice Marion Stalens se penche sur le destin des femmes parties rejoindre la Syrie, et d'autres qui ont failli suivre cette voie, évoquant leurs parcours sans faux-semblants. Certaines sont nées de familles musulmanes, d'autres non. Elles retracent les étapes de leur plongée dans la radicalisation. Elles témoignent du quotidien des femmes sous Daech et de leur difficile retour. Comment se reconstruire ? Autour d'elles, en contrepoint, des familles déchirées tentent de comprendre. Toutes ces femmes ont adhéré un jour au système de pensée djihadiste et toutes en sont sorties. Le documentaire pose la question : peut-on faire, avec elles, le pari de la résilience ?

En live dans l'instant V de Valli, le quatuor britannique Django Django joue 3 titres extraits de Marble Skies (Because Music) nouvel album événement aux expérimentations pop taillées pour le succès !

La Mixtape de Valli : le meilleur de la musique à paraître !

Motor City / The Miracles - "Shop Around" (Universal)

Tune Yards - "Heart Attack" (4AD)

The Go! Team - "Semicircle song" (Memphis Industries)

Dream Wife - "Hey Heartbreaker" (Lucky Number Music)

Programmation musicale :