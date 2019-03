Au programme du Nouveau Rendez-Vous : le groupe de rock français Radio Elvis pour leur album “Ces Garçons-là” en live. Avec eux, Christophe Conte et son documentaire "Daho par Daho" sur France 3.

Radio Elvis sera en live dans nos studios pour nous interpréter des titres de leur dernier album : Ces garçons-là

On revient sur la carrière de Christophe Conte, des "billets durs" aux Inrocks à sa passion pour la musique et notamment pour Etienne Daho.

Avant d'écumer les scènes des festivals de France, Radio Elvis vient enflammer celle du studio du Nouveau Rendez-Vous. Un deuxième album qui arrive après un premier succès : les Conquêtes, album révélation des Victoires de la Musique en 2017.

J’en avais un peu marre que le public trouve cela beau, mais ne comprenne pas le sens, je voulais être compris dès la première écoute. Être plus simple et moins intello. Moins sage aussi.

Avec cet album, Pierre Guénard (voix, guitare), Manu Ralambo (guitare et basse) et Colin Russeil (batterie) veulent s'émanciper de leur image de premiers de la classe avec des textes plus sombres et plus dramatiques.

Christophe Conte par Christophe Conte

Passionné de musique, Christophe Conte réalise un documentaire : Daho par Daho qui sera diffusé sur France 3, ce 22 mars à 23h05. L'occasion pour Laurent Goumarre de revenir sur sa carrière et sur son métier de journaliste, mais aussi de critique musical.

Rapidement, je m’intéresse presque plus à la presse musicale qu’à la musique

C'est en dévorant des disques depuis sa plus tendre enfance, en vadrouillant entre radios locales et presse écrite que Christophe Conte s'est retrouvé à tendre le micro à ses plus grandes idoles McCartney, Brian Wilson, Ray Davies...

