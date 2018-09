Siné Mensuel fête ses 10 ans et pour l’occasion, un hors-série sort en kiosque, demain

Caricature de 'Siné mensuel' lors du mouvement 'Nuit debout, convergence-des-luttes', Place de la République, 15 mai 2016, Paris © Getty / Robert DEYRAIL/Gamma-Rapho

Les 10 ans d'un mensuel satirique

Au Nouveau Rendez-Vous, on avait envie de se faire mal pour se faire du bien, c’est le côté SM du NRV, du coup on a convié quelques membres de la Bande de Siné (journal satirique) pour souffler les bougies du canard satirique et en savoir plus sur le journal.

Quel est l’esprit de Siné Mensuel ? 10 ans après la parution du premier numéro, trois ans et demi après l’attentat contre Charlie et deux ans après la mort de Siné, comment continuer à faire mal ?

Et puis d’abord qui était Bob Siné ?

Et quel profil faut-il recruter pour écrire et dessiner aujourd’hui dans le journal ?

Bref à quoi doit ressembler le Siné nouvelle génération pour rester Siné ?

Aujourd'hui pour nous répondre :