Raphaël Personnaz interprète sur scène le texte d'Antoine Leiris, "Vous n'aurez pas ma haine". Maylis de Kerangal et Cascadeur ont rendez-vous pour une lecture musicale, et en live, session groove du desert avec le groupe Imarhan !

Trois jours après les attentats du 13 novembre, le journaliste Antoine Leiris écrivait une lettre Vous n'aurez pas haine, en hommage à sa femme victime de l'attentat. Touché par ce texte fort, l'acteur Raphael Personnaz a décidé de l'interpréter sur scène, de raconter ce combat intérieur, et comment on peut se reconstruire. Il est au théâtre de l'oeuvre jusqu'au 14 avril et nous parle de ce projet.

La romancière Maylis de Kerangal et Cascadeur, le prodige casqué de l'électro française se retrouvent et partagent une lecture musicale. Ils nous racontent Paula et le triomphant, dans le cadre du festival Les Emancipéés, à Vannes.

En live dans l'instant V de Valli, le groupe Imarhan partage son groove du désert ! Ils viennent de Tamanrasset pour présenter leur deuxième album, Temet, aux couleurs disco funk touareg.

Programmation musicale :