A trois jours de la 40ème édition du Festival du Cinéma du réel, et deux mois après l’inauguration de la Cinémathèque du Documentaire, il y a de quoi mener l’enquête sur la production de documentaire. En salles, à la télévision ou sur les plateformes numériques comme Netflix, où en est le documentaire ?

Le Festival cinéma du réel et la nouvelle Cinémathèque du documentaire cherchent à promouvoir le documentaire, tant son patrimoine que les créations contemporaines.

Au cinéma, de nombreux films sont des succès critiques et public (Merci Patron, Visages Villages, Ni juge ni soumise…) À la télévision, le format évolue et change mais ne disparait pas essentiellement sur le service public et les chaines payantes. Et sur les plateformes numériques, comme Netflix, on dit même que le documentaire serait un produit d’appel ! Alors quoi de neuf doc ?

Une cinémathèque du documentaire : pourquoi et comment promouvoir le genre ? Le festival de Cinéma du réel entre en quarantaine : quel avenir pour le documentaire ? Netflix et autres vidéos à la demande ! vers la mort programmée du doc traditionnel ?

Nos invités :

Julie Bertuccelli , fondatrice et présidente de la Cinémathèque du documentaire, réalisatrice de documentaires et fictions

Diego Bunuel, ancien correspondant de guerre et directeur des documentaires du groupe Canal+, il va bientôt rejoindre les équipes de Netflix

Julie Paratian , créatrice de la société de production Sisters Productions, productrice du documentaire Demons in Paradise, en salles demain

François Ekchajzer, critique de cinéma à Télérama, spécialisé dans le documentaire

