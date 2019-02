Est-ce que les progrès de la science vont un jour nous rendre immortels ? Et si oui, quelles en seraient les conséquences ? Ce sont les questions que nous nous sommes posées avec Christophe Bourseiller dans le NRV, la suite.

De simples immortels ?

Et si demain, on arrivait à repousser l’âge de notre mort ? Et si le cap des 100 ans que beaucoup d’humains rêvent de dépasser devenait dans un futur proche le cap des 150 ans et plus …

Et si on n'arrivait à mettre au point une cyber fontaine de jouvence ou une e-pierre philosophale ? Deux questions se posent donc : est-ce possible ? Et si oui, est-ce qu'il faut le faire ? L'occasion d'entendre des extraits de la série Arte Ad Vitam.

Si vivre plus longtemps est une belle histoire qui nourrit notamment les fantasmes transhumanistes, cela pose de véritables questions éthiques mais aussi politiques et sociales. Où en sont les recherches médicales et génétiques sur l’allongement de la vie ? Quels sont les outils numériques qui vont bientôt augmenter l’homme ? Et quelles peuvent en être les conséquences ?

Demain : Tous immortels ?

Pour en parler, nous recevons :

, journaliste, auteur de _Les Enfants de Mathusalem, L’incroyable histoire de l’allongement de la vie aux é_ditions du Stock Anne-Marie Guillemard , sociologue, co-auteure de : Allongement de la vie, quels défis ? Quelles politiques ? aux éditions de la Découverte.

, philosophe, auteur de : Le Bel Avenir de l’humanité aux éditions Calmann Levy. Julie Graziani, avocate, lanceuse d’alerte, éditorialiste à l’Incorrect.

