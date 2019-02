Ce soir, Laurent Goumarre reçoit Manu Katché pour une émission en groove et en live. Avec lui, Safy Nebbou qui filme un dédoublement de personnalité dans le long-métrage "Celle que vous croyez", bientôt au cinéma !

Manu Katché, batteur, auteur-compositeur, parolier et interprète, © AFP / JOEL SAGET

Ce soir dans Le Nouveau Rendez-Vous :

Le batteur Manu Katché , pour son nouvel album The Scope , chez Bendo Music. Ce sera l'occasion pour lui d’ interpréter des morceaux en live dans nos studios.

, pour son nouvel album , chez Bendo Music. Ce sera l'occasion pour lui d’ dans nos studios. Le réalisateur Safy Nebbou, pour son sixième film, _Celle que vous croyez_, avec Juliette Binoche et François Civil.

Baguettes magiques

Manu Katché vient dans notre studio en live pour nous jouer des morceaux de son nouvel album The Scope. Pour accompagner le batteur sur cet album, on trouve notamment le chanteur sénégalais Faada Freddy, la compositrice et chanteuse Jonatha Brooke ainsi que le rappeur parisien Jazzy Bazz pour une chanson hommage à la capitale.

Le compositeur de la bande originale du film Un indien dans la ville revient donc avec un dixième album éclectique, entre jazz, rock, pop et rap. On peut notamment relever la chanson Tricky 98 - Le match de légende qui clôture l'album et qui change totalement de registre par rapport au projet et à ce qu'on a l'habitude d'entendre de la part de Manu Katché.

Dans la peau d'une autre

Après avoir adapté les aventures de Sylvain Tesson dans la Sibérie glaciale ou encore raconté les complexes relations entre Alexandre Dumas et son collaborateur Auguste Maquet, Safy Nebbou dirige Juliette Binoche et François Civil pour une affaire de double personnalité.

Dans ce film, Claire (Juliette Binoche), la cinquantaine crée un faux compte sur les réseaux sociaux et se fait passer pour Clara, une belle jeune femme de 24 ans. Sur le net elle rencontre Alex (François Civil) qui va immédiatement tomber amoureux de Clara, le personnage fictif. Claire, derrière son clavier, se surprend à vivre passionnellement cette relation à distance et s'éprend du jeune homme.

Avec ce film adapté du roman éponyme de Camille Laurens publié en 2016 aux éditions Gallimard, Safy Nebbou réunit l'excellente Juliette Binoche et une des nouvelles coqueluches du cinéma français François Civil déjà à l'affiche du Chant du loup. Pour voir Celle que vous croyez, rendez-vous au cinéma à partir du 27 février.

La chronique du jour : les Nouveautés Nouvelles

Au programme également, les Nouveautés Nouvelles, la playlist de Marion Guilbaud, une sélection qui on l'espère ravira vos tympans car elle a ravi les nôtres.

On retrouve Billie Eilish, qui cumule 1 milliard de streams sur les plateformes dédiées. Elle est le nouveau phénomène de la pop mondiale à seulement 18 ans. Une pop ténébreuse, gothique, avec des échos de trap et d'ambiant, le morceau s'appelle Bury a friend.

Ensuite, on part dans les Caraïbes avec le nouvel espoir du reggae jamaïcain : Koffee. Elle aussi a 18 ans et s'impose comme une nouvelle figure du dancehall, trop souvent accaparé par la gente masculine. Son morceau c'est Toast, on vous laisse apprécier.

Pour terminer, on revient en France avec un homme cette fois. Chanteur de variété contrarié, il propose un mélange de samples et de talk over permanent. Son prochain projet est un concept album qui nous projette dans une petite ville en 2029, Gontard Sur Misère. Il s'appelle donc Gontard et le morceau s'appelle Dans ma ville.

Programmation musicale :

MANU KATCHE & JAZZY BAZZ (live) - Paris me manque

MANU KATCHE (live) - Let love rule

PARCELS - By myself

GONTARD - Dans ma ville