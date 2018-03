Pedro Winter fête les 15 ans de son label Ed Banger au Grand Rex ; à ses côtés les danseurs de Blanca Li dansent la tektonik au théâtre le 13è art ! En live dans l'instant V de Valli, Bon Voyage Organisation nous emmène au pays du soleil levant !

Pedro Winter, c'est un peu le troisième Daft Punk. Il a été leur premier manager et les a accompagé pendant plus de 10 ans. En 2003, il fonde le label Ed Banger, sur lequel il signe Justice, SebastiAn, Mr Oizo, Breakbot, Cassius et d'autres jeunes prodiges. Le dernier en date s'apelle 10lec6, son premier album Bone Bame vient de sortir.

Le 31 mars Pedro Winter fête les 15 ans de son label au Grand Rex (avec un after au Rex Club). Un Orchestre symphonique va rejouer 15 ans de musique électronique avec ses 70 musiciens. On entendra les mélodies de Justice, les sons acerbes de SebastiAn, la house de Boston Bun et le funk de Breakbot, tout ça réinterprété par l'orchstre Lamoureux, dirigé par Thomas Roussel !

Blanca Li est chorégraphe, metteur en scène, actrice et réalisatrice franco-espagnole. Elle puise son inspiration dans sa culture arabo-musulmane et son univers va du flamenco au hip hop en passant par la danse classique ou baroque. Son nouveau spectacle Elektrik est une création éclatante et décalée autour de la danse électro. C'est une danse explosive, aussi appelée la tektonik, inventée dans les années 2000 en région parisienne. Ses 8 danseurs sont sur la scène du théâtre le 13è art, du 27 mars au 14 avril.

Dans l'instant V de Valli, le collectif Bon voyage organisation présente son premier album Jungle ? Quelle jungle ? Ils nous offrent deux titres en live et nous embarquent avec leurs mélodies inspirées des musiques traditionnelles chinoises ou africaines.

Programmation musicale :