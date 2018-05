Le compostieur Pascal Dusapin pour son double concerto pour violon et violoncelle à l'auditorium de Radiofrance le 24 mai ; à ses côtés le photographe Mathieu Pernot pour l'exposition "Mondes tsiganes, la fabrique des images", au Musée de l'histoire de l'immigration. En live, l'électro-rock de Minuit !

Après des études d'orgues et de piano, Pascal Dusapin choisit la composition à 18 ans. Depuis, il a composé de nombreuses pièces pour solistes, musique de chambre, grand orchestre, et également plusieurs opéra : Roméo et Juliette, Medeamaterial, Faustus, the last night… Pour la saison 2018-2019, il est en résidence à Radio France. Le jeudi 24 mai, il présente à l'auditorium de la Maison de la Radio son double concerto pour violon et violoncelle At Swim-Two-Birds avec l’Orchestre National de France.

Mathieu Pernot est photographe documentaire, formé à l'ENSP d'Arles. Son travail sur les Gorgan, une famille de roms qu'il a rencontré en 1995 a été l’événement des dernières rencontres de la photographie d'Arles. Jusqu'au 26 août, on retrouve ses clichés au Palais de la Porte dorée. L'exposition Mondes tsiganes, la fabrique des images au Musée de l'histoire de l'immigration reconstitue les destins individuels des membres de cette famille et retrace l’histoire que le photographe a vécu avec eux.

En live dans l'instant V de Valli, l'électro-rock de Minuit ! Ils jouent deux titres de leur premier album Vertigo, à paraître bientôt chez Because Music !

Programmation musicale :