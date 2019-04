Ce soir, session nostalgie avec nos stars 80 Patrick Hernandez et Plastic Bertrand. Danièle Gilbert sera également là pour son spectacle "Les idoles" qui s'est donné au Casino de Paris.

Patrick Hernandez, auteur-compositeur-interprète, le 15 mars 2019 au Zénith de Nancy. © Maxppp / Alexandre MARCHI/PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN

Ce soir, dans le Nouveau Rendez-Vous,

Plastic Bertrand et Patrick Hernandez revivent leurs années 1980.

Daniele Gilbert en mode cabaret.

Star 80 : Plastic Bertrand et Patrick Hernandez

Après 11 années de spectacles sold out et plus de 3.5 millions de spectateurs dans toute la France, la troupe de Star 80 est de retour sur scène pour une nouvelle tournée. Cette année, ils ouvrent la porte à la "nouvelle ancienne" génération et accueillent des artistes comme le rappeur belge Benny B ou la chanteuse Larusso.

Pour nous en parler, nous avons reçu Plastic Bertrand et Patrick Hernandez. Ce dernier en a profité pour interpréter son tube mondial Born to be alive dans le studio du NRV.

Le retour des idoles

Danièle Gilbert reprend l'émission mythique de variété Midi Première où elle s'était arrêtée : en 1982. L'occasion pour elle et pour le public de faire revivre cinq légendes de la culture française : Mike Brant, Joe Dassin, Dalida, Coluche et Claude François.

Une soirée nostalgique au Casino de Paris avec des tubes et des sosies, mais surtout des tubes. Le tout présenté par Danièle Gilbert avec la bonne humeur et la bienveillance d'antan dans une ambiance de cabaret à l'ancienne.

Cléa Vincent en live

Après Retiens mon désir, Cléa Vincent revient avec Nuits sans sommeil chez Midnight Special Records, un deuxième album plus pop que jamais. Elle en a profité pour en interpréter un titre en live

Programmation musicale :