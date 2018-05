Marc Lavoine de retour avec un nouvel album "Je reviens vers toi" ; à ses côtés odile d'Oultremont signe son premier roman "Les déraisons", prix de la Closerie des Lilas. En live dans l'instant V de Valli, la pop de Michael Wookey !

Marc Lavoine et Odile d'Oultremont © Getty / Sylvain Lefevre et Foc Kan

Après six ans d'absence, du cinéma et une autobiographie, Marc Lavoine est de retour avec un nouvel album, Je reviens vers toi, sorti chez Universal. Il signe 10 chansons composées par Fabrice Aboulker, son collaborateur fétiche, dont deux duos avec Benjamin Biolay et avec son fils de 11 ans, Roman.

Claire d'Oultremont signe son premier roman, Les déraisons, paru aux Editions de l'Observatoire, et déjà lauréat du prix de la Closerie des Lilas. Un histoire d'amour intrigante qui défie la maladie et la violence du monde de l'entreprise, le tout porté par une écriture puissante.

En live dans l'instant V de Valli, la pop mélancolique mais pétillante signée Michael Wookey ! Il joue deux titres de son nouvel album Hollywood Hex sorti chez We are unique Records France !

Retrouvez le meilleur de la musique à venir dans la mixtape de Valli ! Au programme :

TIRZAH : "Glady"

TRACYANNE AND DANNY : "Home & Dry"

JONATHAN JEREMIAH : Good Day

JM BLACK : "Lipstick (Shout)"

Programmation musicale :