La douceur d'un été italien avec Amira Casar pour son rôle dans "Call me by your name", et une sordide épidémie à Strasbourg racontée par Jean Teulé. En live dans l'instant V de Valli, le rap de l'irlandais Rejjie Snow !

Amira Casar a été révélée en 1998 dans La vérité si je mens. Depuis, a collaboré, entre autres, avec Carlos Saura, Bertrand Bonello, Tony Gatlif, ou Rebecca Zlotowski. Dans le nouveau film de Luca Guadagnino, Call me by your name, elle joue la mère d’Elio 17 ans, traductrice et proche de son fils. Elio passe ses vacances dans la villa familiale du XVIIe siècle, en Italie. Sa sophistication et ses talents intellectuels font d’Elio un jeune homme mûr pour son âge, mais il conserve aussi une certaine innocence, en particulier pour ce qui touche à l’amour. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais.

Romancier et auteur de bande dessinée, Jean Teulé a écrit une quinzaine de roman : Je, François Villon (prix du récit autobiographique), Le Magasin des suicides (traduit en dix-neuf langues), ou encore Le Montespan (prix Maison de la presse et grand prix Palatine du roman historique). Aujourd'hui il est de retour avec Entrez dans la danse, un récit historique macabre et sordide, dans lequel la population de Strasbourg est touché par une épidémie... de danse.

En live dans l'instant V de Valli, le rap de l'irlandais Rejjie Snow pour son premier album "Dear Annie" chez BMG Records !

Programmation musicale :