Dans une époque marquée par les hashtag #balancetonporc et #metoo, l’image des femmes véhiculée dans le rap étonne. Faut-il comprendre et entendre au second degré les paroles de plus en plus vulgaires et misogynes ? Quelle est la place des femmes rappeuses dans tout ça ? Quel regarde portent-elles ?

L’aspect misogyne et sexué du rap a toujours existé depuis une quinzaine d’années, mais il prendrait l’avantage sur le côté révolté des années 90, porté par des groupes comme IAM ou NTM. Comment cela s'explique ? Le rap est-il macho ?

Quand on observe la scène rap féminine française, quelles sont les spécificités ? Quels thèmes portent-elles et sur quel registre ?

Ce qui ressort des dernières Victoires de la Musique, c'est l'influence de plus en plus grandissante des musiques dites urbaines. Alors le rap... vers la victoire ?

Nos invités :

La rappeuse Chilla qui vient de publier son premier EP « Karma » et nous proposera un live en direct

Marion Guilbaud, programmatrice live au NRV sur France Inter, et auteur d'un papier dans Marianne le mois dernier intitulé "Pourquoi les filles aiment le rap macho ?"

Bruno Laforestrie, directeur du Mouv', la radio hip hop et cultures urbaines de Radio France

Olivier Cachin, animateur du ween-end sur Mouv' et spécialiste du Rap

Programmation musicale :