Ce soir, Nouveau Rendez-Vous déculotté à l'occasion du Festival du Film de Fesses.

Il fait trop chaud pour travailler ? Envie de se mettre à poil en cette période de canicule ? Ça tombe bien, demain démarre à Paris la 6ème édition d’un festival qui vous promet de vous mettre au frais dans une salle obscure pour y voir des films de fesses ! Dénudés et au frais, un programme d’utilité publique ?

L’occasion rêvée de consacrer ce soir une émission au cinéma érotique, à un moment où les cinémas de quartiers ferment les uns après les autres et à l’heure où les chaines de télévision concurrencée par les plateformes numériques ne voient plus l’érotisme comme un produit d’appel.

Mais alors où peut-on voir le cinéma érotique ? Et quel cinéma érotique ? Entre cinéma expérimental, film du patrimoine et court-métrage le film de fesse est-il un cinéma politique ? Et comment le faire exister et le promouvoir sur le numérique via des réseaux sociaux de plus en plus puritains ?

FFF : Festival du Film de Fesses

Un débat éditorialisé par Benoit Lagane

Pour en discuter, nous recevons :

Léa, programmatrice du Festival du Film de Fesses.

Nicolas Medy, réalisateur et performeur.

Romy Alizée, réalisatrice, photographe et performeuse porno-queer.

, réalisatrice, photographe et performeuse porno-queer. Hortense Belhote, ex-comédienne et historienne de l’art.

Programmation musicale :