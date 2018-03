Jérémie et Yannick Renier signent "Carnivores", l'histoire de deux sœurs qui se déchirent dans le milieu du cinéma ; ils ont rendez-vous avec Romain Delahaye alias Molécule, qui produit des albums en terres inconnues ! En live dans l'instant V de Valli, le duo électro Nasser !

Jérémie et Yannick Renier sont demi-frères et tous les deux comédiens. Ils ont déjà collaboré sur le film Nue propriété, où ils jouaient les deux fils jumeaux d'Isabelle Huppert. Aujourd'hui, ils travaillent de nouveaux ensemble et signent Carnivores, un thriller psychologique produit par les frères Dardenne. Ils mettent en scène deux soeurs, Mona et Sam, interprétées brillamment par Leïla Bekhti et Zita Hanrot. La première rêve d'être comédienne depuis toujours. La deuxième a réussi sa carrière d'actrice de renom. Fragilisée par un tournage qui la poussa à bout, Sam propose à Mona de devenir son assistante. Mais la convoitise et la jalousie vont emporter Mona et vont bouleverser la relation entre les deux soeurs... Le film sort en salles le 28 mars.

Romain Delahaye alias Molecule est un musicien de musique électronique, il compose ses albums lors de ses expéditions. Pour son album 60°43 Nord, ce musicien-aventurier est parti à la découverte de la mer du Nord et a enregistré ses pistes en haute mer, sur un chalutier. Son nouvel opus, -22,7°C, est le fruit d’une expédition au Groenloand dans un village inuit, Tineqilaaq. Il a passé 36 jours perdus dans les fjords et les icebergs du Grand Nord, et livre 10 morceaux mélancoliques, émerveillés ou inquiétants. Il aime composer dans des conditions extrêmes, et nous parle de sa façon à lui de produire son œuvre.

Il sera en concert le 7 avril au Chabada à Angers, le 13 avril au festival Les nuits de la Filature à Lille, le 21 avril au festival les Noces félines à Reims, le 19 mai à l'Imaginarium festival à Marigny Les Compiègne, le 25 mai au Pelpass Festival à Strasbourg et d'autres dates encore, disponibles sur ce site.

Cinq ans après son album taillé pour les dancefloors, #7, le groupe français Nasser vient nous présenter son nouvel opus The outcome en live dans l'instant V de Valli ! Le trio électro pop rock s'est transformé en duo mais n'a pas perdu son énergie et son charisme...

Et la comédienne Agathe Bonitzer, à l'affiche du film La belle et la belle de Sophie Filières, répond au questionnaire Tac o Tac de Valli ! Elle est venue accompagner le groupe Bon Voyage Organisation dans l'instant V le 21 mars et nous a dévoilé son univers musical, pour le meilleur et pour le pire !

Programmation musicale :