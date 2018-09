Le week-end dernier, à Paris, avait lieu sur trois jours, le festival et mouvement pacifique Veggie Pride. Plus au nord, dans les Hauts de France, des bouchers inquiets pour leur commerce – après plusieurs attaques de boucherie par des militants extrémistes végans – faisaient appel à des vigiles pour se protéger.

Toute première manifestation de l'International Veggie Pride, en mai 2013 à Genève (Suisse) © AFP / Alain Grosclaude

Ce soir, dans le Nouveau Rendez-Vous, la suite :

Table ronde autour d'un débat dont on parle beaucoup, surtout en ce moment, après les récents événements perpétrés par des activistes vegans. Où en est ce mouvement ? On essaie d'en savoir plus.

Les vegans ont-ils mangé du lion ?

Entre attaques extrémistes et festival bon enfant, les vegans font parler d’eux mais combien sont-ils en réalité ?

Est-on en train de vivre une révolution massive ou un micro-mouvement dans l’air du temps ?

Entre vegan, végétarien, végétalien, on se demande où en est le combat ?

Et se dirige-t-on vers un terrorisme animaliste ? Autant de questions que nous allons aborder ce soir avec nos invités et Christophe Bourseiller.