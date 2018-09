Le maître du théâtre européen Krystian Lupa nous parlera, accompagné de son collaborateur fétiche, Piotr Skiba, du "Procès" de Kafka, qu'il monte au théâtre de l'Odéon. En live ce soir, Jean-Louis Murat présente son nouvel album : "Il Francese".

Krystian Lupa, metteur en scène polonais © AFP / Loïc Venance

Krystian Lupa et Piotr Skiba pour Le Procès de Kafka

Krystian Lupa monte "Le Procès"

C'est l'événement de la rentrée culturelle : l'un des maîtres incontestés du théâtre européen, Krystian Lupa, s'attaque au Procès de Franz Kafka. Il nous parlera de sa pièce, accompagné de son acteur, premier collaborateur et compagnon Piotr Skiba.

L'inquiétude dont fait part le metteur en scène quant à la montée du climat réactionnaire en Pologne a peut-être été l'un des déclencheurs qui ont poussé Krystian Lupa à monter Le Procès au Théâtre de l'Odéon. Inquiétudes qui s'avèrent être encore plus fondées que ce qu'il ne pensait. La pièce a bien failli ne jamais voir le jour, entravée par la nomination d'un directeur docile avec le pouvoir conservateur polonais, prônant une vision nationaliste du théâtre.

Mais comme souvent, la censure provoque l'effet non-désiré, et Le Procès sera monté avec l'aide du soutien de plusieurs théâtres. La mise en scène porte les stigmates de cette histoire, et Kristian Lupa sait donc de quoi il parle, en terme de situation kafkaïennes,. Lui qui trouvait que la pièce était “étrangement proche des absurdités et des dialogues de notre réalité polonaise actuelle”.

► Écoutez l'oeuvre de Kafka lue par Guillaume Gallienne dans "Ça peut pas faire de mal"

Nouvel album de Jean-Louis Murat

L'artiste français, qu'on ne présente plus, vient présenter en live son nouvel album, son 19e disque solo. Une production effrénée pour cet artiste, toujours dans l'optique de se renouveler et de proposer des choses variées.

Le single Hold up, paru en juillet dernier, en collaboration avec Morgane Imbeau (ex Cocoon), promettait une palette musicale variée, aux accents rock, électro, avec même une touche de vocoder.

L'album Il Francese sort le 28 septembre.

