Charlotte Gainsbourg en pleine préparation de sa tournée pour son nouvel album "Rest", à ses côtés et en live, la pop mélodieuse de la chanteuse Daphné !

Charlotte Gainsbourg, sacrée artiste féminine de l'année aux Victoires de la Musique, prépare son passage sur scène avec son nouvel album, Rest, produit par le jeune prodige de l'électro SebastiAn. Pour ses précédents albums, elle avait collaboré avec Beck ou le duo Air. Dans celui-ci elle se livre davantage ; elle écrit ses propre textes, en français, aborde son intimité et la perte de sa soeur, Kate. Un album de famille, rêveur et pop, où se mêlent des textes assez sombre et des mélodies plus lumineuses.

En live dans l'instant V de Valli, Daphné interprète deux titres de son nouvel album "Iris Extatis" chez le label At(h)ome. Au programme, une pop fantaisiste, poétique et mélodieuse !

La mixtape de Valli :

Écouter

AGAR AGAR : "Fangs out"

AMEN DUNES : "Blue Rose"

NTM : "La fièvre"

JANELLE MONAE : "Make me feel"

Programmation musicale :