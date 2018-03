Le talentueux Adam Laloum pour son album "Brahms : piano concertos" ; à ses côtés le duo mère-fils Natalie Carter et Nicolas d'Estienne d'Orves signe un thriller où le héros n'est autre qu'un pianiste névrosé... En live dans l'instant V, la pop radieuse de Chevalrex !

Adam Laloum est un pianiste virtuose, un musicien parmi les plus talentueux de sa génération. Après des études au Conservatoire de Toulouse, de Paris et Lyon, il remporte en 2009 le concours Clara Haskil. Nommé aux Victoires de la Musique Classique en 2012, il décroche le prix du soliste instrumental de l'année aux Victoires 2017. Aujourd'hui il se produit dans les salles du monde entier, et séduit le public par son jeu entre sensibilité et puissance. Ce soir il parle son CD Brahms Piano Concertos chez Sony classical. Ce compositeur a joué un rôle majeur dans sa carrière musicale, il rêve d'interpréter ces concertos depuis qu’il est adolescent. Il nous interprète un extrait en live !

Adam Laloum sera au Festival de musique de chambre à Arcachaon le 20 avril, et le 16 mai à l'auditorium du Louvre.

Natalie Carter est scénariste pour la télévision et le cinéma. Elle a collaboré avec Claude Miller, Nicole Garcia, Brian de Palma, Paul Verhoeven ou encore Barbet Schroeder. Nicolas d’Estienne d’Orves est romancier et critique d’opéra au Figaro. Il a publié une vingtaine de livre, essais, nouvelles ou romans.

Ce duo mère-fils étonne avec son premier roman écrit à quatre mains : Le silence et la fureur, aux éditions XO. Ces mélomanes ont choisi l’univers mystérieux de la musique, cet art qui hante, comme toile de fond de ce thriller. Leur héros Max King est un pianiste virtuose pour qui la musique est devenue une souffrance. Il vit perdu sur une île canadienne avec pour seule compagnie sa gouvernante. Les deux auteurs ont écrit ce roman en immersion dans ce paysage, sur une île dans une maison à mi-chemin entre eau et forêt.

En live dans l’instant V de Valli, la pop élégante et radieuse de Chevalrex ! Il joue deux titres de son troisième album Antislogan, chez Vietnam/Because Music

Programmation musicale :