Isabelle Carré sur scène et sur papier avec son rôle dans la pièce "Baby" et son roman "Les Rêveurs", chez Grasset ; à ses côtés Elsa Osorio, romancière et scénariste argentine pour son nouveau roman "Double Fond" (Editions Métailié). En live, le blues électrique d'Automatic City !

a pourtant trouvé sa voix au théâtre. Depuis le 19 janvier, elle y retourne pour la pièce Baby de Jane Anderson. Elle interprète Wanda, une mère au quotidien difficile et enceinte de son cinquième enfant. Une pièce sur les difficultés de la maternité et du désir d'enfant. Elle nous présente également son premier roman autobiographique, Les Rêveurs (Editions Grasset). Elle livre un portrait familial, avec pour décor les couleurs acidulées des années 70. Elsa Osorio est romancière, biographe et scénariste pour le cinéma et la télévision. Elle arrive de Buenos Aires avec un nouveau roman de bruit et de fureur : Double fond, aux éditions Métailié. Cette enquête sur la mort d'une militante révolutionnaire repentie est l'occasion de nous replonger dans l'Argentine violente des années 70. C'est aussi l'histoire d'une mère qui a échangé sa liberté contre la vie de son enfant.

En live, dans l'instant V de Valli : le blues électrique du groupe Automatic City, avec deux titres issus de leurs nouvel album Bongoes et Trémoloes (Stag O Lee Records).

Le questionnaire Tac-o-tac de Valli avec Philippe Manoeuvre, qui signait en octobre dernier une histoire secrète du rock avec son ouvrage La discothèque secrète de Philippe Manoeuvre (Editions Hugo Desinge).

