Ruth Zylberman pour son documentaire "Les enfants du 209, rue Saint-Maur" ; à ses côtés Bernie Bonvoisin, chanteur du groupe "Trust", pour son premier récit "La danse du chagrin". En live dans l'instant V de Valli, Flèche Love !

La réalisatrice Ruth Zylberman signe Les enfants du 209 rue Saint-Maur, un documentaire diffusé mardi 5 juin sur Arte. Une enquête sensible sur l'histoire d'un immeuble parisien, à la recherche des enfants qui ont vécu l'occupation allemande. L'immeuble du 10è arrondissement parisien fut un refuge et un piège pour ses habitants ; Ruth Zylberman les a en partie retrouvés et leur donne la parole.

Bernie Bonvoisin, fondateur et chanteur du groupe Trust signe La danse du chagrin, le récit de son voyage en 2015 au Liban, à la rencontre des enfants syriens. Il fait suite à son documentaire Paroles d'enfants syriens, la misère entre deux jardins.

En live dans l'instant V de Valli, deux titres de la rappeuse à la voix profonde Flèche Love !

A 22h50, retrouvez le meilleur de la musique à venir dans la mixtape de Valli ! Au programme :

FUTURO PELO : "On&On"

CHIARA CIVELLO : "Um Dia"

EVERGREEN : "Comme si"

TATUM RUSH : "Gotta Good Chance"

Programmation musicale :