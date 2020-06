Comédienne, écrivaine et mère de famille, Isabelle Carré a horreur du vide. Comment a-t-elle occupé les mois qui viennent de s’écouler ? En se transformant en maitresse d'école, mais aussi en écrivant chaque jour. Son deuxième roman est attendu pour la rentrée littéraire et le troisième est déjà en route.

L’écriture est pour Isabelle Carré "un rêve récurrent ". Le public a découvert ce talent caché en 2018 avec un premier roman couronné de succès : Les rêveurs, paru chez Grasset. Le confinement a donc été "une espèce de bulle, un temps de suspension" pour renouer avec l’écriture au quotidien. Trois heures par jour, elle a corrigé les épreuves de son second roman : Du côté des Indiens car "il y avait encore des vis à serrer". Puis elle a entamé un nouveau récit marqué par cette étrange période que nous venons de traverser. "Sans être un journal de confinement, il y a une certaine sensation d’étouffement, des moments de paix, puis d’inquiétude… l’écriture s’est imprégnée de tout ça."

On est comme des buvards, la fiction a pris des détours en écho avec le confinement .

Mais de quoi parle Du côté des Indiens, son prochain roman à paraître le 19 août aux éditions Grasset ? "Des perdants magnifiques", c’est-à-dire "nous tous qui ne faisons que nous débattre, essayer… " confie-t-elle à Vincent Josse. Et pour finir cette série de Petits Ateliers en beauté, elle nous offre de mémoire, quelques vers du poète Apollinaire :

Au lac de tes yeux très profond

Mon pauvre cœur se noie et fond

Là le défont

Dans l’eau d’amour et de folie

Souvenir et Mélancolie