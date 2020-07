On débute une nouvelle semaine du petit journal de la culture aux Rencontres musicales d'Evian à la Grange au Lac. Le festival a débuté ce week-end, avec le retour du public et une création chorégraphique autour de Ravel avec la danseuse étoile Agnès Letestu et Florent Mélac.

Agnès Letestu et Florent Melac aux Rencontres Musicales d'Evian © Radio France / Stéphane Capron

Les Rencontres musicales d'Evian ont décidé dès la mi avril de maintenir l'édition 2020, dans une version allégée à huis clos, diffusée sur la plateforme vidéo medicitv. Et puis l'éclaircie est arrivée fin mai, avec la possibilité d’accueillir du public.

Alors que dans beaucoup de pays, les compagnies de danse ne peuvent plus répéter, que les représentations sont annulées, la création chorégraphique d'Agnès Letestu et de Florent Melac a été un véritablement événement planétaire. Les deux danseurs ont eu peu de temps pour répéter ce ballet d'une grande émotion où les corps ont pu de nouveau fusionner. Ils ont retrouvé les sensations d'être sur un plateau