Nouvelle étape du petit journal de la culture avec une initiative aujourd’hui pour renouer avec le théâtre par temps de coronavirus. Une expérience originale et distanciée dans les rues de Paris baptisée Contact, où l’on suit avec son téléphone portable deux comédiens dont les textes ont été pré-enregistrés.

Ines Amoura et Jacques Verzier, les comédiens du spectacle Contact. Des représentations dans six lieux différents à PAris © Radio France / Corinne Pelissier

Du théâtre avec un casque ! Après quatre mois d'arrêt complet des spectacles, c'est une nouvelle façon de renouer avec le public. Du théâtre dans la rue, dans le respect des gestes barrières, avec très peu de comédiens et en petits groupes. Le défi de "Contact", spectacle imaginé par Gabrielle Jourdain et mis en scène par Samuel Séné, l'homme qui a fait chanter le web pendant le confinement avec sa reprise de Show Must Go On de Queen.

Des rendez-vous partout dans la ville, que l'on suit grâce à une application sur son téléphone portable. Les textes des comédiens ont été pré-enregistrés et mixés avec de la musique pour une immersion totale et une plongée directe dans les pensées des personnages, Sara et Raphael. Le résultat est saisissant.

Le tarif pour participer est 20 euros. Réservations et renseignement sur le site.