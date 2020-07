Pour le troisième été consécutif, la Seine Saint-Denis accueille l'opération Un jardin lyrique. Au programme : concerts, jeux de piste, musicothérapie et contes musicaux.

L'ensemble vocal Frenquenza 9.3 dans le parc Georges Valbon de La Courneuve © Radio France / Alexis Demeyer

D'abord à Bagnolet, puis à L’Île Saint-Denis et à Sevran, Sequenza 9.3 a cette fois-ci posé ses pupitres dans le parc Georges Valbon et ses plus de 400 hectares de verdure entre La Courneuve, Stains et Garges-Lès-Gonesse.

Sequenza 9.3, ensemble vocal 100% féminin est dirigé par Catherine Simonpietri, qui a élaboré pour l'occasion un répertoire de berceuses corses, intitulé A Nanna.

Le concert, donné en plein air, avec le grand lac du parc en toile de fond, a beaucoup ému les promeneurs Séquano-Dionysiens.

Après la Seine Saint-Denis en juillet, le Jardin lyrique de Sequenza 9.3 s'implante dans le Val d'Oise au mois d'août. A La Roche-Guyon le 22, et à Saint-Ouen l'Aumône le 23.