Nous prenons ce matin la direction des Vosges dans le Petit Journal de la culture. On s'arrête à Bussang, au Théâtre du Peuple. Cette année, on y joue, entre autre, Peer Gynt, d'Ibsen.

Peer Gynt à Bussang © Christophe Raynaud de Lage

Le Théâtre du Peuple est le plus vieux théâtre de France, où tous les étés depuis 1895, on y fait du théâtre populaire. "Pour l'art et l'humanité" c'était la devise de son créateur, Maurice Pottecher qui a créé ce théâtre tout en bois, niché dans la forêt. Chaque année depuis 126 ans, un grand spectacle populaire rassemble une distribution de comédiens amateurs et professionnels. Pour la première fois, une metteuse en scène a été invitée. Anne-Laure Liégeois a choisi Peer Gynt d'Ibsen qui est une une histoire de famille. Sur la plateau il y a un Peer Gynt jeune, puis un Peer Gynt âgé. Il y a Ulysse, puis Olivier Dutilloy qui joue pour la première fois avec son fils

A partir du 12 août. Simon Delétang, le directeur du Théâtre du Peuple va mettre en scène avec la dernière promotion de l'ENSTATT de Lyon, une adaptation du roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Il présente aussi un spectacle concert avec le duo pop électro, Fergessen, tous les week-end à midi, une adaptation du texte de Stig Dagerman, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, dans une version tonitruante et bouleversante.