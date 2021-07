Le petit journal des festivals vous emmène ce soir dans le Gers pour le festival Jazz in Marciac. Une soixantaine d’artistes va se produire dans cette ville, véritable temple du jazz mondial depuis plus de 40 ans.

C'est retour sur scène de la chanteuse Kimberose © Maxppp / SEBASTIEN LAPEYRERE

Une édition qui se déroule dans des conditions particulière après une année blanche, Matthieu Culleron s'y est rendu.

Jamais le grand chapiteau de Jazz à Marciac n’avait été aussi grand

Il recouvre presque intégralement le terrain de rugby sur lequel il est installé. Le festival de jazz du Gers et son Président Jean-Louis Guilhaumon qui ont tout fait pour organiser une 43ème édition.

Les artistes retrouvent le chemin des festivals c’est le cas de Kimberose , la chanteuse qui comprend la frilosité du public.

La petite ville de Marciac jusqu’au 2 août va vivre au rythme du jazz avec une scène principale mais aussi une scène au cœur de la commune de 1200 habitants. Cette année une fan zone a été installé avec des grilles pour pouvoir y assister il faut montrer son pass sanitaire.

Kyle Eastwood est lui aussi venu en habitué à Jazz in Marciac pour son hommage à la musique de film.

Jazz In Marciac qui se poursuit ce soir avec Brooklyn funk Essentials et Kool and the gang