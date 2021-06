On ouvre ce matin le Petit journal de la culture. On s'arrête à Marseille pour la première étape à la découverte du festival "Mars en Baroque" qui se déroule jusqu'au 5 juillet.

Mars en baroque 2021

"Mars en baroque" aurait dû se dérouler - comme son nom l'indique - en mars. En 2020, la précédente édition avait été interrompue par le premier confinement. Les organisateurs ont donc décidé de la décaler cette année en été pour permettre aux artistes, et notamment aux jeunes pousses de rencontrer le public.

Jean-Marc Aymes, son directeur est aussi professeur. Alors dans l'édition 2021 de son festival, il a choisi de mettre à l'honneur à des étudiants des Conservatoires de Paris et de Lyon pour qu'ils renouent avec le public. Pour la première fois ce week-end depuis bien longtemps, 12 étudiants ont joué pour un public le premier volume du Clavier bien tempéré, livre 1 de Jean-Sebastian Bach.

Parmi les prochains rendez-vous du festival, une version concert de "La Contesa dé Numi", l'opéra de Caldara, par le concerto Soave, dirigé par Jean-Marc Aymes. Et "A birdcage played with toasting forks". Le grand chef d’orchestre Sir Thomas Beecham aurait qualifié le clavecin de "cage à oiseaux jouée avec des pinces à rôtir". Le compositeur Loïc Guénin a imaginé un spectacle, tout autant teinté d'humour, qui mêle ses compositions, et celles de François Couperin et John Cage.