Notre étape du jour du Petit journal de la culture s'arrête au festival de Radio France Occitanie Montpellier qui se déroule jusqu'au 30 juillet et propose 155 concerts dans 70 lieux de la région Occitanie.

Festival Radio France

Cette édition 2021 du Festival Radio France a été conçue pour faire la fête. Et même si à partir de demain, il faudra se munir du pass sanitaire dans toutes les salles, Jean-Pierre Rousseau, son directeur constate l'engouement des spectateurs.

Le festival renoue avec les créations contemporaines. Ce sera le cas du 26 au 29 juillet avec la première européenne de l'opéra Denis et Katya de Philip Venables et Ted Huffman.

Depuis hier le festival de Radio France commémore Camille Saint-Saëns à l'occasion du centenaire de sa mort en décembre prochain, avec un concert conçu par François-Xavier Roth et son ensemble Les siècles et la violoncelliste Sol Gabetta.

De Saint-Saëns, il en sera encore question ce soir avec le concert à 18h du pianiste David Bismuth. Un programme 100% français avec Couperin et Rameau et Saint-Saëns, car le compositeur était aussi un pianiste virtuose, et un passionné de baroque.