Bartabas peut enfin présenter son nouveau spectacle "Entretiens silencieux" avec son cheval TSAR. Il est jusqu'au 28 juillet au manège de la Grande écurie du Château de Versailles, à 11h, dans le cadre du festival Paris l'Eté.

Le cheval "Tsar" rentre à l'écurie avec le cavalier et metteur en scène Bartabas. Aubervilliers, le 27 novembre 2020. © Radio France / Stéphane Capron

Il est l'une des figures les plus respectées du théâtre français, et il ne fait pas du théâtre comme les autres....il pratique son art avec des chevaux. Et cela fait plus de 30 ans que cette aventure est un succès.

Dans "Entretiens silencieux", Bartabas est seul avec son cheval Tsar, c'est un duo intime entre l'homme et l'animal qui échangent dans le silence.

Le spectacle a été conçu avec le concours de l’Ircam, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique.