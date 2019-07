Première étape du Petit Journal des Festival au Festival de Marseille, dont c’est la 24e édition. Un festival qui fait une large place à la danse et qui a choisi cette année de s’inspirer de la parole des marseillais.

Moun Fou de Rara Woulib, déambulation dans les rues de Marseille © Pierre Gondard

Alain fait partie des marseillais du projet Le Moindre Geste de Selma et Sofiane Ouissi. Comme d’autre habitants, cet ancien ouvrier de 70 ans s’est confié aux artistes tunisiens. Le public du festival n’a jamais vu le visage d’Alain. Il n’a entendu que sa voix au casque. Ses gestes étaient reproduits sur scène par d’autres habitants de Marseille, dans une chorégraphie filmée en direct. Avec ce projet Sofiane Ouissi veut ainsi donner une autre image de Marseille, à travers un parole libre portée par d’autres corps.

Se regarder les yeux dans les yeux, ce que l’on ne fait plus dans nos sociétés, le belge Seppe Baeyens l’a proposé dans son spectacle Invited. Une centaine de spectateurs sont invités à se mêler aux danseurs de la compagnie, des jeunes, des vieux, des handicapés. Pour une chorégraphie où il n’y a plus de barrière entre les artistes et le public.

Le Festival de Marseille a mis en avant la jeunesse de la ville. Flo, Jeff, Lilo, Kay, Mike et Tiga ont participé à leur premier spectacle professionnel sous le regard du chorégraphe Ben Fury. Ces jeunes danseurs de hip-hop l’ont répété pendant un an avant de le présenter hier matin dans le cadre des Dimanches de la Canebière. Le début d’une grande aventure pour Mike et Florian qui ont fait leurs premières armes dans la rue.

Le Festival de Marseille sait aussi accueillir de grandes pointures internationales, comme le musicien irako-américain Amir Elsaffar qui présenté Luminescence. Un concert de flamenco, sur une musique teintée de jazz et d’électro. Un grand voyage musical, donné pour l’occasion dans la Cour de la Vieille Charité, un lieu magique, une sorte de Cour d’honneur pour un festival qui cette année avait choisi d’honorer ses habitants.