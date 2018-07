Direction la Drôme ce matin dans le petit journal des festivals, pour le Festival de la Correspondance à Grignan.

La Belgique est à l’honneur de cette 23ème édition.

Une programmation magnifique, qui associe jusqu’au samedi 7 juillet : Benoît Poelvoorde et Henri Michaux, Marie-Christine Barrault et Marguerite Yourcenar… et pour la soirée d’ouverture, notre Alex Vizorek à nous, avec Charles Baudelaire pour une lecture-spectacle aussi inattendue que réussie des lettres de Baudelaire à sa mère….

Le reportage d’Ilana Moryoussef