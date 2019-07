Le Petit Journal des Festivals s’arrête ce matin à Aubagne, le pays de Marcel Pagnol pour une balade théâtrale nocturne de “Manon des Sources” dans le massif du Garlaban, avec la compagnie “La Cour des Grands”.

Manon des sources à Aubagne © Radio France / Stéphane Capron

C’est au cœur du pays de Pagnol, dans le domaine de La Font de Mai, sur les hauteurs d’Aubagne que la Compagnie “La Cour des Grands”, co-dirigée par Géraldine Bascou et Emmanuel Fell fait revivre le patrimoine de l’auteur provençal.

Olivier Cesaro interprète Ugolin, il a aussi co-mis en scène le spectacle. Après Jacqueline Pagnol et Emmanuelle Béart au cinéma, c’est Zoé Poutrel qui interprète le rôle-titre de Manon, avec une rage incroyable.

Prochaine ballade nocturne avec “Manon des Sources” à Aubagne samedi soir. Et la Cour des Grands joue à Avignon dans le Off, “Jules et Marcel”, une rencontre entre Pagnol et Raimu, tous les jours à 12h20 au Chien qui fume.