La première étape du petit journal des Festivals nous emmène dans l'Oise, pour la 28e édition du Festival des Forêts qui se déroule jusqu'au 15 juillet dans les forêts de Laigue et de Compiègne, avec des concerts classiques, mais aussi tous les week-ends des balades sous forme de "Bain de forêt musical".

Le Festival des Forêts © Radio France / Stéphane Capron

Les équipes du Festival des Forêts sont plus que jamais solidaires des familles touchées par la maladie et reconnaissantes envers les personnels soignants et tous ceux qui ont poursuivi leur mission d’utilité publique durant cette période de confinement.

Le Festival des Forêts est l'un des rares festivals en France a avoir maintenu son édition, même au cœur des jours les plus sombres du confinement, dans un département - l'Oise - fortement touché par la pandémie. Il a adapté sa programmation afin d’assurer la sécurité des spectateurs, des artistes, bénévoles et salariés. Tous les week-end, le public est invité à prendre un "Bain de forêt musical" comme celui qui s'est déroulé samedi à Choisy-au-Bac dans la forêt de Laigue.

Christian-Pierre La Marca © Radio France / Stéphane Capron

Jean-Luc Chavanis, passionné de nature, est le guide de ce bain de forêt musical qui suit un protocole précis, inspiré du shinrin yoku japonais (littéralement : bain de forêt). Cette année, des bains de forêts musicaux sont prévus à 12 dates au départ de 4 sites des Forêts de Compiègne et de Laigue. Ce week-end, le violoncelliste Christian-Pierre La Marca a accompagné la balade. Le festival des Forêts propose aussi des ateliers pour les enfants, et des concerts en famille.