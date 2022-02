L'enfant terrible du roman noir français publie un nouveau roman au titre en forme de clin d'oeil : "En attendant Dogo"

Pouy, on ne le présente plus, l’auteur est prolixe, passionnant, facétieux. Il ne craint pas l’humour potache, les titres de ses romans en témoignent : "Spinoza encule Hegel", "Larchmütz 5632" ou encore le fameux "La petite écuyère a cafté" !

En attendant Dogo est une gourmandise, un plaisir de lecture d’une vivacité irrésistible. On s’amuse beaucoup, même si le fond est plutôt sombre. L’auteur lui-même qualifie son roman de "feelgood polar". Pour rire, évidemment, car c’est plus compliqué que ça…

Qui est donc ce Dogo qui se fait attendre ?

En réalité, il s’appelle Étienne et quand s’ouvre le roman, il a disparu depuis six mois. Plutôt cool comme garçon, mis à part sa tendance à être toujours en retard. Simone, sa soeur, qui a de l’humour et des lettres, parce qu’on l’attend toujours, l’a ainsi surnommé Dogo.

Mais cette fois, l’attente se fait longue et Simone se lance dans une enquête façon Agatha Christie pour le retrouver. Enquête qui va la mener dans un village, près de Digne, où vit un éditeur qui s’apprête à publier un recueil des œuvres de son frère qui s’est toujours rêvé écrivain. En fait des débuts de romans inachevés à la manière de ceux dont Pouy s’était fait une spécialité aux "Papous dans la tête". Plusieurs de ces textes figurent dans le livre.

À l’évidence, Pouy n’a rien perdu de sa fantaisie

Son roman est un festival d’humour, de potacheries, de bons mots, de citations, de références plus ou moins sérieuses.

C’est aussi drôle qu’érudit.

Pouy a l’art de mêler au récit réaliste des scènes décalées, loufoques, des moments de pure poésie. Et l’on s’amuse avec lui des jeux littéraires qui font le sel de son roman. Une phrase de cinq pages sans point par exemple, superbe démonstration d’écriture de haute voltige.

Assez vite, Simone va comprendre que le secret de la disparition de son frère est caché dans ses textes et qu’ils renvoient à l’oeuvre d’un auteur qu’il admire, Raymond Roussel, dont les ouvrages sont construits sur des mécanismes de langage et de sens particulièrement complexes.

Derrière l’enquête se dessine enfin un portrait plutôt sombre de la France

La pandémie a ravagé le pays, l’élection présidentielle n’intéresse personne, les grèves n’en finissent plus, les transports en commun sont chaotiques, l’armée prête main forte à la police pour maintenir l’ordre. Les grandes villes sont désertées.

En revanche, dans les régions, des villages s’organisent en dissidence, autonomes et solidaires, expérimentent un nouvel ordre social. De nouvelles utopies sur lesquelles Pouy porte un regard à la fois sarcastique et bienveillant. Son roman est ainsi marqué par une forme de désillusion mêlée de tendresse qui confère à l’ensemble une forme de mélancolie entêtante et poétique.

► "En attendant Dogo" de Jean-Bernard Pouy / Éditions Gallimard, collection La Noire.