Chantal Pelletier nous offre "Sens interdits", un roman qui parle de nourriture et de gourmandise et qui constitue une sorte de suite du précédent, "Nos derniers festins".

Détail de la couverture de "Sens interdits" de Chantal Pelletier © Série noire/Gallimard

Il se situe deux ans plus tard, toujours en Provence. Nos derniers festins, qui vient de paraître en Folio, se passait en juin 2044, c’est-à-dire demain, et montrait une France sous l’emprise d’un contrôle alimentaire drastique : impossible de manger ce que l’on veut, veau et lapin prohibés, gras et sucre traqués, permis de table à points contrôlés par les restaurateurs.

L’intrigue se nouait autour d’une affaire de meurtre. Un cuisinier clandestin était retrouvé mort, la tête plongée dans sa marmite brûlante.

On était clairement dans le registre de la comédie noire... et on y reste !

Cette fois, la victime est une femme retrouvée sanglée sur une chaise, la tête basculée en arrière, le visage bleuâtre : elle a été gavée à mort.

Nous sommes donc en 2046, et la situation s’est aggravée. Les libertés ont fondu comme peau de chagrin au nom de la sécurité sanitaire. Le permis de table est plus que jamais d’actualité, les stages de récupération de points se sont multipliés pour les délinquants menacés de « devoirs d’intérêt général », voire de « centres de redressement ». Drones et caméras de surveillance, reconnaissance faciale, fleurissent à tous les étages.

On retrouve dans ce nouveau roman les personnages du précédent

Toujours aussi pittoresques et attachants. Lou, l’ancienne militaire reconvertie dans la cuisine, qui gère tant bien que mal les trois vieillards qu’elle a recueillis.

Et le tandem de contrôleurs alimentaires qui mène l’enquête. Ferdinand, descendu de Paris et allergique au midi.

Et Anna Janvier, totalement à contre emploi, gourmande et truculente, comme le montre cette séquence, où elle s’apprête à contrôler un centre de redressement…

Extrait :

— Cette MAISON DE REDRESSEMENT ALIMENTAIRE, j’ai regardé, c’est curetons et compagnie ! Nul ! Une religion sans bonnes choses à manger, ça n’existe pas ! Avec ses Buvez ceci est mon sang, mangez ceci est mon corps, Jésus a fait le plus bel éloge du banquet. Et les moines qui ont inventé les clos-vougeot, gaillac, châteauneuf-du-pape, chartreuse, bénédictine, kirsch, et j’en passe ! Ils avaient du gosier, les frangins !

(...)Fâchée avec son époque, la viande cultivée, les purées-repas et les fibres aromatisées, leur commodité, leur légèreté, leur EMPREINTE CARBONE raisonnable, elle aurait dû vivre un siècle plus tôt, s’en mettre plein la lampe de communions en baptêmes, de vendanges en moissons, de kermesses en fêtes votives.

— Époisses, maroilles, coulommiers… Là, oui, on peut croire en Dieu !

À l’évidence, Chantal Pelletier n’a rien perdu de son humour ni de sa verve !

La lecture de ce roman est une gourmandise. C’est enlevé, acéré, caustique, gaillard. On apprécie la vivacité du trait, le sens du dialogue au couteau, la science du tombé de la phrase, le goût de l’image culottée. « Ne comptez pas sur moi pour mourir de mon vivant ! », dit un personnage. « Si on ne peut pas festoyer à cause des enterrements, qu’est-ce qui nous reste ? », se demande un autre.

On se régale, même si ce roman est beaucoup plus sombre que le précédent.

Le ton et le monde ont changé

La pandémie est passée par là peut-être. « Toute ressemblance avec des évènements d’aujourd’hui serait pure coïncidence » grince l’avertissement en première page.

Sens interdits met en scène les conséquences du changement climatique, canicule, inondations, incendies. Il montre une société totalitaire où la norme, la règle, l’obéissance, ont pris le pas sur les libertés individuelles. Où dominent l’intolérance et le chacun pour soi, engendrant la haine de l’autre, du différent, de celui qui ne pense pas pareil.

Nos derniers festins était un hymne paradoxal à la joie de vivre. Sens interdits est un roman du deuil. Deuil de la convivialité, de la légèreté, de la confiance en l’avenir.

Il y avait de la gravité derrière la comédie dans le précédent roman. Cette fois, c’est l’inverse. La mort devient une délivrance.

"Sens interdits" de Chantal PELLETIER, est paru chez Gallimard, dans la collection « Série noire ».